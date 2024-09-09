منتخب مصر يكتسح مالي في افتتاح بطولة أفريقيا للشباب لكرة اليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد للشباب مواليد 2004، الفوز على المنتخب المالي في أولى مباريات منتخب الفراعنة ببطولة أفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وحقق شباب منتخب مصر لليد بقيادة المدير الفني طارق محروس الفوز على المنتخب المالي، بنتيجة 45-18، وكان أنهى لاعبي منتخب مصر الشوط الأول بالتقدم على مالي بنتيجة 19-10.

ويواجه شباب اليد المنتخب الغيني في مباراته الثانية، غداً الثلاثاء 10 سبتمبر ثم يواجه المغرب يوم 11 في ثالث مواجهاته بالدور الأول في بطولة أفريقيا.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا للشباب لكرة اليد مواليد 2004 عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، والتى تضم كلا من "المغرب وغينيا ومالى"، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من "الجزائر وتونس وليبيا ورواندا".

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 18 لاعب كما يلي:" قائمة منتخب الشباب

يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد عبد الرحيم - حمزة مجدي - محمد مؤمن - محمد عبد الغني - عمر عدلان - محمد وائل - يوسف عبد الغني - زياد حشاد - محمد عدلان - محمد شعبان - مهند خالد عبد الرحيم - معاذ عزب - أمير جعفر - أحمد تغيان - ياسين محمد - محمود علي.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 طارق محروس، ويضم الجهاز كلا من مهند السحيلي المدرب للعام، محمد سراج مدرب حراس المرمى، مازن محمد إداري، محمد مصطفى طبيب.

كما يتواجد مع المنتخب الكابتن محمد الألفي مدير المنتخبات الوطنية، ويترأس بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد ياسر الرملي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.

وحقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2004، بقيادة المدير الفني طارق محروس، الفوز على فريق الخليج السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة اليد مؤخرا.

وفاز رجال طارق محروس على بطل آسيا، والذي يستعد لخوض بطولة السوبر جلوب المقبلة في مصر، بنتيجة 30-29، بعد أداء قوي من لاعبي منتخب اليد للشباب، حيث أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتقدم 19-17.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.