ماذا نعرف عن استهداف إسرائيل لقيادات حماس في الدوحة حتى الآن؟

سمع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأفاد شهود عيان بتصاعد أعمدة الدخان فوق حي كتارا.

وأكد مسئول إسرائيلي رفيع المستوى وقوع هجوم في الدوحة، استهدف شخصيات بارزة في حركة حماس الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في بيان مشترك بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف القيادة العليا لحماس"، وفقا لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف أن المستهدفين قادوا أنشطة حماس لسنوات، وهم مسئولون مباشرة عن تنفيذ هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ خطوات للحدّ من الأضرار قبل الهجوم بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات مخابراتية، مؤكدا مواصلة العمل بحزم لهزيمة حماس.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب أخطرت الولايات المتحدة قبل هجومها على قيادات حماس في الدوحة