باكستان: العدوان الإسرائيلي على قطر يعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر

أدان رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم، بشدة "القصف غير القانوني والشنيع الذي نفذته القوات الإسرائيلية على الدوحة، مستهدفة منطقة سكنية، ومعرضة حياة المدنيين الأبرياء للخطر".

وقال شريف، على منصة إكس: نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأسرة الحاكمة القطرية، وشعب قطر في هذا الوقت العصيب.

وأكد شريف أن هذا العمل العدواني الإسرائيلي غير مبرر على الإطلاق، ويمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر وسلامة أراضيها، ويشكل استفزازًا خطيرًا للغاية من شأنه أن يُعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر.

وأكد أن باكستان تقف بحزم إلى جانب قطر، وكذلك إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.

وأكدت حركة حماس الفلسطينية أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه.