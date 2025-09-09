 9 سبتمبر 2025.. البورصة المصرية تواصل الارتفاع فى بداية التعاملات اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:42 ص القاهرة
9 سبتمبر 2025.. البورصة المصرية تواصل الارتفاع فى بداية التعاملات اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 10:33 ص

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.22% ليصل عند مستوى 34678.74 نقطة.

كما صعد مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 14367.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10911.69 نقطة.

وعكست البورصة المصرية اتجاهها الهابط، بمكاسب محدودة فى ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث لم يبلغ ارتفاع مؤشرها الرئيسي نصف في المائة، وارتفع المؤشر إ«إيجي أكس 30» بنسبة 0.42%، ليغقل عند مستوى 34601.53 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد واصلت الهبوط، ونزيف الخسائر، فى نهاية تعاملات أمس الأول الأحد - أول تعاملات الأسبوع- حيث هبط المؤشر الرئيسي بنسبة كبيرة نسبيا، مستكملة خسائر الأسبوع الماضي الكبيرة، والتى حققت البورصة المصرية خسائر كبيرة خلالها، قاربت الـ 3%.

