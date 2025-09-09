جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في بلدة ميثلون جنوب جنين، وامتدت إلى القدس، رام الله، والخليل، وبلدات أخرى.

ففي جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة هي الأوسع منذ أسابيع في بلدة ميثلون جنوب المحافظة، واعتقلت 13 مواطنًا من عائلات ربايعة ونعيرات وأبو شيخة وصقر، بينهم شبان وأكاديميون، وهم أحمد إياد برهم ربايعة، ووسام محمد عيد ربايعة، وعبد الله البرهم ربايعة، وقصي منير أبو شيخة نعيرات، وبكر نظمي جميل ربايعة، ويزن فايز وحيد ربايعة، ومعاذ خليل عوض ربايعة،

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من مؤمن عبد اللطيف صالح شيخة، ومهدي جمال فارس نعيرات، وعبد الله فهمي ربايعة، ومحمد قاسم عايد نعيرات، وإسلام عبد الرازق صقر، وأيمن خالد عبد الكريم نعيرات، وأحمد منير أبو شيخة ومحمد حسين الفوزي.

ومن بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، اعتقلت القوات الطفل محمد وليد كيلاني (13 عامًا)، عقب دهم وتفتيش قوات الاحتلال منزل ذويه في البلدة.

أما في رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية شمال غرب المحافظة، واعتقلت الشاب أحمد صالح صابر شريتح بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

بينما في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة دورا الشاب فراس خليل الأطرش بعد اقتحام قريته "افقيقيس"، كما اعتقلت من منطقة "ياقين" في بلدة بني نعيم الشاب عيد محمد بركات، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي القدس المحتلة، فاعتقلت قوات الاحتلال كلا من: زكريا عفانه ويوسف نوافله وأيسر نوافله ويونس وحيش، من سكان بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

