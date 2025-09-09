السعودية تطلق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة

أطلقت "موانئ" السعودية وشركة "مينيرفا السعودية" أول وحدة تخزين عائمة (FSU) لتزويد السفن بالوقود في ميناء جدة الإسلامي، غرب المملكة، بسعة تصل إلى 113 ألف متر مكعب.

وجاء هذا المشروع بدعم من وزارة الطاقة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للنقل، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد البحري للمملكة؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030 ، وفق وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

وتمثل الوحدة الجديدة نقلة نوعية في سلاسل توريد الوقود البحري بمنطقة البحر الأحمر، من خلال تحسين كفاءة توريد الشحنات بالجملة، وتبسيط عمليات المزج، وتسريع عمليات تحميل سفن التزويد التي تضطلع بدور حيوي في توزيع الوقود على السفن العابرة؛ ما يعزز تفعيل منطقة الإيداع الجمركية الحديثة ويساهم في تسهيل وسرعة عمليات التخليص الجمركي للواردات والصادرات، بالإضافة إلى توفير المرونة اللازمة للمستفيدين.

وتتميز الوحدة بتخزين الأنواع الثلاثة الرئيسية لوقود السفن وهي زيت الوقود منخفض الكبريت (VLSFO)، وزيت الوقود عالي الكبريت (HSFO)، وزيت الغاز البحري (MGO)، كما تخدم أسطول شركة مينيرفا الحديث من ناقلات التزويد؛ بما يمكّنها من تقديم خدمات بكفاءة عالية، وتزويد الموردين المرخصين الآخرين بالوقود، وفقا للوكالة.

ويأتي تسجيل الوحدة العائمة كمنطقة إيداع جمركية كنموذج مبتكر يضمن عمليات تشغيل فعّالة مع الرقابة الجمركية الكاملة على حركة البضائع داخل المملكة وخارجها.



