رئيس الوزراء التايلاندي السابق يعود إلى بانكوك قبل صدور حكم قضائي بحقه

وصل رئيس الوزراء التايلاندي السابق، تاكسين شيناواترا، إلى بانكوك يوم الاثنين بعد رحيله المفاجئ إلى دبي، قبل يوم واحد من صدور حكم قضائي قد يفتح المجال أمام سجنه.

ويمكن رؤية تاكسين وهو يغادر صالة الطائرات الخاصة في مطار دون موانج الدولي، وفق فيديو مباشر ظهر بعد ظهر يوم الاثنين.

وكان تاكسين قد أعلن الأسبوع الماضي عن نيته السفر إلى سنغافورة لإجراء فحص طبي، لكنه اضطر إلى تغيير وجهته إلى دبي بسبب تأخره عند مكاتب الهجرة التايلاندية. وأوضح أن طائرته لن تتمكن من الهبوط في مطار سيلتار بسنغافورة، الذي يخدم الطائرات الصغيرة، قبل إغلاقه الساعة العاشرة مساء.

وعاش تاكسين في دبي خلال فترة منفاه الاختياري التي بدأت في 2008، مشيرا إلى أنه كان لديه أطباء منتظمون هناك.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا اليوم الثلاثاء حكمها بشأن ما إذا كان المسؤولون قد أداروا عودة تاكسين إلى تايلاند في 2023 بشكل خاطئ، وذلك لبدء تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات في ثلاث قضايا تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة.