باكستان: القوات الأمنية تقضى على 11 إرهابيا مدعومين من الهند

قالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمنية قضت على ما لا يقل عن 11 مسلحا مدعومين من الهند في عمليات منفصلة استندت إلى معلومات استخباراتية في منطقة خاران وواشوك في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن العمليات تمت يومي 6 و7 من الشهر الجاري في أعقاب ورود تقارير تفيد بتواجد إرهابيين مدعومين من الهند، حسبما ذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش.

وذكر بيان الإدارة أنه في السادس من سبتمبر الجاري، حاول الارهابيون إقامة حاجز على طريق في خاران لعرقلة حركة المرور، مضيفا أن القوات الأمنية تدخلت سريعا واشتبكت مع الارهابيين، مما أسفر عن مقتل 8 منهم.

وفي عملية منفصلة بمنطقة واشوك في اليوم التالي، استهدفت القوات الأمنية مخبأ للإرهابيين.

وقال الجيش، "داهمت قواتنا المخبأ، وفي أعقاب اشتباك عنيف، تم قتل 3 إرهابيين".