موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري بعد التعادل مع المقاولون العرب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام أبو قير للأسمدة، عقب التعادل مع المقاولون العرب.

وفرض المقاولون العرب التعادل على الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بهذا التعادل إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

يحل الأهلي ضيفًا على أبو قير للأسمدة يوم 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد مواجهة أبو قير للأسمدة المباراة الأخيرة للأهلي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تمتد من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

ويخوض منتخب مصر خلال فترة التوقف مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، أمام أنجولا وجنوب السودان، إلى جانب مباراة ودية ثالثة لم يتحدد طرفها حتى الآن.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في الدوري بتحقيق الفوز على الشرقية إنبي وزد وسموحة، قبل أن يتعثر للمرة الأولى بالتعادل أمام المقاولون العرب، تحت قيادة مدربه المغربي الحسين عموتة.