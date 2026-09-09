واصل بيراميدز انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بعد ختام منافسات الجولة الرابعة، التي شهدت تعادل الأهلي مع المقاولون العرب.

وفرط الأهلي في نقطتين ثمينتين بعدما تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ليواصل نزيف النقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول الدوري، ويمنح منافسيه فرصة للابتعاد بالقمة.

وكان بيراميدز قد حقق فوزًا ثمينًا على الجونة بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويحافظ على العلامة الكاملة، بينما تغلب الزمالك على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط ويحتل المركز الثاني.

ويتساوى الزمالك مع الأهلي في رصيد النقاط، إلا أن الفريق الأبيض يتفوق بفارق الأهداف، ليأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة

1- بيراميدز – 12 نقطة

2- الزمالك – 10 نقاط

3- الأهلي – 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا – 9 نقاط.

5- مودرن سبورت – 7 نقاط

6- طلائع الجيش – 7 نقاط.

7- الاتحاد السكندري – 7 نقاط.

8- القناة – 6 نقاط.

9- المصري البورسعيدي – 6 نقاط.

10- البنك الأهلي – 6 نقاط.

11- وادي دجلة – 5 نقاط.

12- بتروجيت – 4 نقاط.

13- المقاولون العرب – 4 نقاط.

14- الشرقية إنبي – 4 نقاط.

15- زد – 4 نقاط.

16- أبو قير للأسمدة – 3 نقاط.

17- الجونة – نقطتان.

18- بترول أسيوط – نقطتان.

19- سموحة – نقطة واحدة.

20- غزل المحلة – نقطة واحدة.