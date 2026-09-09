وزير الطيران المدني: معرض العلمين حقق أرقاما قياسية في عدد الزائرين

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الثانية ليس فقط رسالة نجاح لقطاع الطيران المدني والعسكري، بل رسالة طمأنينة في وسط الأحداث التي يمر بها الإقليم والفعاليات القوية التي تحدث.

وأضاف "الحفني"، خلال لقاء مع الإعلامي لؤي أباظة، على قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء: «ستظل مصر بلد الأمن والأمان، وستظل جاذبة رغم الأحداث التي حدثت».

وتابع وزير الطيران: «حققنا أرقامًا قياسية من حيث عدد الزائرين، ومن حيث العروض الجوية، وكذا من حيث الاتفاقيات، فضلًا عن حجم الحضور ونوعية المشاركين».

وأوضح أن قطاع الطيران المدني يعمل على استراتيجية للنمو على كل مستويات قطاع الطيران المدني، لافتا إلى أن شركة مصر للطيران في طريقها إلى مضاعفة عدد طائرات أسطولها، وشركة إير كايرو، وهي من الشركات التي تحقق أعلى معدلات النمو، ستضاعف أيضًا أسطولها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، بمشاركة واسعة من قطاعي الطيران والدفاع.

وتقام فعاليات المعرض في مطار العلمين الدولي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، بمشاركة عدد من أبرز الطائرات والمنصات الجوية.

ويجمع المعرض شركات ومؤسسات من قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، إلى جانب وفود عسكرية وممثلين عن صناعة الطيران، مع برنامج يتضمن عروضاً جوية وفرصاً للقاءات والشراكات التجارية والصناعية.