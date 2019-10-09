«مسد» تدعو روسيا للعب دور الضامن في المفاوضات مع الحكومة السورية

دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "مسد" روسيا للعب دور الضامن في المفاوضات مع الحكومة السورية.

وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان الْيَوْم الأربعاء تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه: "إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ننظر بإيجابية إلى تصريحات سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية حول موضوع الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، ونتطلع إلى أن يكون لروسيا دور في هذا الجانب داعم وضامن وإن يكون هناك نتائج عملية حقيقية كون هذا الإجراء هو من أجل خدمة ومصلحة عموم السوريين".

وأكدت: "نحن على الدوام نقول إن الحل الأمثل من أجل نهاية الصراع والأزمة في سوريا يكمن في الحوار وحل الأمور ضمن الإطار السوري- السوري وقد حاولنا تطوير ذلك على الدوام وقد حدثت لقاءات كثيرة بين الإدارة ودولة روسيا الاتحادية من أجل تطوير الحوار، قدمت الإدارة الذاتية خارطة حل ولا تزال ترى أن تطوير تلك الجهود إلى حالة عملية مهم جدا".

وأضافت أنها "لا تريد ما حدث في عفرين حيث كان ذلك هجوما واستهدافا لعموم الشعب السوري ما يجب أن لا يتكرر كون ذلك سيكون خطيرا على سوريا وشعبها دون تمييز".

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، قال إن بلاده "تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية التي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة سوريا".