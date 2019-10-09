ميسي: توقعت انتقال نيمار إلى ريال مدريد

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، عن رغبة زميله السابق بالفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، الرحيل من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، واحتمالية عودته مرة أخرى لصفوف نادي برشلونة، بالإضافة لتطرقه إلى طرد الفرنسي عثمان ديمبلي خلال مباراة برشلونة الأخيرة أمام إشبيلية في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني.

وقال ميسي، في تصريحاته خلال مقابلة مع محطة راديو كتالونيا، والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: «بصدق للحظة فكرة، وخصوصًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، أن نيمار إذا لم ينتقل إلينا فإنه سيذهب إلى ريال مدريد، لأنني اعتقدت أنه حقًا يريد الرحيل».

وأضاف: «لقد قال ذلك بنفسه، إنه يريد التغيير والرحيل عن باريس، وفكرت أن فلورنتينو بيريز وريال مدريد سيقومون بأي شيء من أجل التوقيع معه».

وتطرق ميسي في حديثه إلى واقعة طرد ديمبلي أمم إشبيلية فقال: «لقد كان من الصعب عليه أن يقول للحكم أنت سيئ للغاية، لأنه من الصعب عليه أن يقوم بتجميع جمل صحيحة والتحدث بشكل واضح باللغة الإسبانية، وأردت إخبار ذلك للحكم».

وتابع: «وبعد ذلك قام فالفيردي بتأييدي وقال ذلك بوضوح في المؤتمر الصحفي، لأن الحقيقة هي أن عثمان يواجه بالفعل صعوبات في التحدث بالإسبانية حتى الآن».