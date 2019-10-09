نزوح عدد من سكان منطقة تل أبيض بشمال سوريا استعدادا لهجوم تركي

بدأ العديد من سكان منطقة تل أبيض، الواقعة في منطقة الجزيرة شمال سوريا والتي تبعد 100 كلم عن مدينة الرقة باتجاه الشمال، بالنزوح في الوقت الذي تستعد فيه قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية في المنطقة للهجوم التركي المرتقب خلال أي لحظة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم رصد، بدء انسحاب القوات الأمريكية من المناطق الواقعة بين تل أبيض ورأس العين مواقع انتشارها على الحدود مع تركيا ،مشيرا إلى أن الانسحاب الأمريكي يأتي بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض، أن تركيا ستباشر قريبا بالعملية العسكرية.