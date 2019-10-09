«وكالة الأنباء السورية »: عدوان تركي على رأس العين بالريف الشمالي الغربي للحسكة وتل أبيض بريف الرقة

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أفادت وكالة الأنباء السورية بأن جيش النظام التركي شن بعد ظهر اليوم عدوانا على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وعلى منطقة تل أبيض بالريف الشمالي للرقة.

ولفتت إلى إقدام قوات النظام التركي على قصف جوي ومدفعي عشوائي ومكثف على الصوامع والبنى التحتية في مدينة رأس العين وشمل مواقع لميليشيا “قسد” الانفصالية في قرى المشرافة وخربة البنات والأسدية وبير نوح وعلوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية في محيط المدينة بالتوازي مع قصف بسلاح المدفعية طال بلدة عين عيسى بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

واستهدف العدوان التركي خط الكهرباء الذي يغذي محطة مياه علوك بريف رأس العين شمال غرب الحسكة، وقرية الصالحية بريف الحسكة الشمالي بثلاث غارات.

كما استهدف العدوان التركي بالمدفعية قرية الجارودية بمنطقة المالكية.

وأشارت إلى أن ميليشيا “قسد” الانفصالية أضرمت النيران في بعض آبار النفط بريف الحسكة الشمالي بالتوازي مع قيامها بإشعال الإطارات في معظم أحياء مدينة رأس العين وإحراق الوثائق في مقراتها بالمدينة.

واعتدى جيش النظام التركي أول من أمس على مناطق بريف الحسكة الشمالي الشرقي واستهدف مواقع قرب معبر سيمالكا غير الشرعي على الحدود السورية العراقية وتل طويل بريف منطقة المالكية حيث تتواجد نقاط لميليشيا “قسد” الانفصالية.