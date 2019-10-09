لاعب الأهلي السابق على رأس قائمة جنوب إفريقيا لمواجهة المنتخب الأولمبي وديا

أكد علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي أن بعثة منتخب جنوب إفريقيا ستصل اليوم الأربعاء، لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا.
ومن المقرر أن تضم قائمة منتخب جنوب إفريقيا أربعة محترفين في البرتغال والدانمارك.
وأعلن الجانب الجنوب إفريقي عن قائمة الفريق الذي سيلعب مباراتين أمام نظيره المصري وعلي رأسها باكماني لاعب الأهلي السابق وصن داونز الحالي، حيث تضم القائمة على النحو التالي:
حراس المرمي : ١ - موندي مبوتو ٢- دارين چونسون ٣- أنديلي مبانچوا.
المدافعين: ٤- جيڤين مسيمانجوا ٥- سيابونجا نجيزانا ٦- سانديلي مثيثوا ٧- چيمس تابيسو مونياني ٨- هابي تينيكو ٩- بونجاني سام ١٠- ريبو تيرشيوس ماليبي ١١-كاتليجو موهامي.
وسط الملعب: ١٢- كيانو كوبيدو ١٣- نيوجيفت لينكس "محترف بالدانمارك" ١٤- كوباميلو كوديسانج "محترف بالبرتغال" ١٥- كاموهيلو ابل ١٦- جرانت ماجيرمان ١٧- چيمي كرايج ويبر ١٨- تابو سيلي "محترف بالبرتغال".
المهاجمين: ١٩- لوثر سينج "محترف بالبرتغال" ٢٠- باكماني ماهلامبي ٢١- ايتوميلينج سوباني.