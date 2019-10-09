لاعب الأهلي السابق على رأس قائمة جنوب إفريقيا لمواجهة المنتخب الأولمبي وديا

أكد علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي أن بعثة منتخب جنوب إفريقيا ستصل اليوم الأربعاء، لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا.

أكد علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي أن بعثة منتخب جنوب إفريقيا ستصل اليوم الأربعاء، لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا.

أكد علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي أن بعثة منتخب جنوب إفريقيا ستصل اليوم الأربعاء، لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا.

ومن المقرر أن تضم قائمة منتخب جنوب إفريقيا أربعة محترفين في البرتغال والدانمارك.

ومن المقرر أن تضم قائمة منتخب جنوب إفريقيا أربعة محترفين في البرتغال والدانمارك.

ومن المقرر أن تضم قائمة منتخب جنوب إفريقيا أربعة محترفين في البرتغال والدانمارك.