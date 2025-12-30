السلطات السورية تفرض حظر تجول ليلي في مدينة اللاذقية

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، فرض حظر تجوال في المدينة، اعتباراً من الساعة 05:00 مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، وحتى الساعة 06:00 صباحاً من يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، أن «حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء».

وسجّلت محافظة اللاذقية وفاة شخص وإصابة نحو 13 آخرين بجروح خفيفة، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، جراء أعمال شغب شهدتها أحياء من المدينة مساء أمس الاثنين، في حين خيّم هدوء تام على الأحياء صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو، لـ«تلفزيون سوريا»، صباح اليوم، إن قوات الأمن تنتشر بشكل مكثف، كما وصلت تعزيزات للجيش من ثكناته القريبة، بهدف منع أي تجاوزات جديدة وفرض الأمن والاستقرار.

ومساء أمس، أكد بريمو أن المدينة شهدت انتشاراً أمنياً واسعاً لقوات الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، في إطار منع أي أعمال مخالفة للقانون والحفاظ على الأمن والاستقرار. وأوضح أن الإجراءات شملت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية ضمن التدابير المتخذة.

من جانبها، أعلنت مديرية الصحة في اللاذقية، يوم الاثنين، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات في المدينة بلغت أربعة قتلى و108 إصابات، بينهم عناصر من الأمن الداخلي.