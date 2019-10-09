جامعة هليوبوليس تنظم المهرجان الرياضي الثاني بمشاركة 6 جامعات

أعلن الدكتور يسري هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، تنظيم الجامعة للمهرجان الرياضي الثاني، بمشاركة 6 جامعات حكومية وخاصة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهرجان شمل أنشطة ومسابقات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج ونشاط فني، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

وأضاف أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخاصة في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل ايجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيليه جسديًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعة.

من جانبه، قال أحمد النادى، مسئول الأنشطة الطلابية بالحامعة، إن إدارة الجامعة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب لممارسة كافة الأنشطة الطلابية، والتي تساهم في دعم قدرات الطلاب وتطلق لهم العنان على اظهار مواهبهم وابداعاتهم سواء داخل الجامعة أو على مستوى الجامعات المصرية.