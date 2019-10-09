الزمالك يفوز على فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا لليد

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واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، انتصاراته في بطولة إفريقيا للأندية بالفوز على فاب الكاميروني محققا الانتصار الثالث على التوالي.

وفاز الزمالك علي فريق فاب بنتيجة 28 – 23 في ثالث لقاءات الفريق في بطولة أفريقيا للأندية ابطال الدوري التي تقام في الرأس الأخضر.

وكان الزمالك استهل مشواره باكتساح ديسبورتيفو دي برايا بنتيجة 45 مقابل 25، ثم تغلب على إيتوال دو كونجو بنتيجة 41 مقابل 26.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة ديسبورتيفو والنجم الكونغولي وفاب الكاميروني ووداد سمارة المغربي.

ويمتلك الزمالك الرقم القياسي في تحقيق بطولة إفريقيا بـ 11 لقبا بالتساوي مع المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر سابقا".