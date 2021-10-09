كشف مصادر بلجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، عن المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات بانتخابات النقابة، مشيرة إلى أنها أسفرت عن فوز الدكتور محمد فريد بمقعد غرب الدلتا، ومحمد سلامة بقطاع وسط الدلتا.

وبدأت عملية فرز الأصوات بعد غلق باب التصويت فى الخامسة مساء، تحت إشراف قضائي، وسط الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حرصا على سلامة الأطباء من الإصابة بفيروس كورونا.

وتضمنت المقاعد التي أجريت عليها الانتخابات بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد 3 فوق السن و3 تحت السن.

وبشأن أعضاء مجلس النقابة على مستوي الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد،

أما أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق الجغرافية تضمن عضو واحد فقط عن كل منطقة.