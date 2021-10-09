ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في جورجيا إلى 8 أشخاص

قالت وزارة الداخلية في جورجيا، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، عندما انهار مبنى مكون من عدة طوابق في مدينة باتومي الجورجية الواقعة على ساحل البحر الأسود.

وأضافت السلطات أنه من بين القتلى طفلان، ولايزال يعتقد بأن شخصا واحدا على الأقل محاصر تحت الأنقاض، مشيرة إلى إنقاذ شخصين، في حين تم نقل رجل يبلغ من العمر 36 عاما مصابا بحروج بالغة إلى المستشفى.

ولم يستبعد وزير الداخلية فاختانج جوميلوري إمكانية سقوط جدار ساند في المبنى أثناء أعمال الترميم. وأفادت تقارير بأنه تم القبض على صاحب المبنى واثنين من عمال البناء للاشتباه في مخالفتهم قواعد السلامة.

ويعود المبنى، المكون من خمسة طوابق لعام 1981، وتم بعد ذلك إضافة طابقين إضافيين، إلى المبنى، مع مصعد.

وأظهرت الصور كومة ضخمة من الأنقاض وفرق إنقاذ تبحث عن ناجين، في البداية باستخدام أيديهم، قبل أن تصل المعدات إلى الموقع.

وانضم حوالي 300 شخص إلى عملية البحث، حيث تم سماع نداءات تنبعث من تحت الأنقاض طلبا للمساعدة.