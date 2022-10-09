بوتين يتهم أوكرانيا بالقيام بـ«عمل إرهابي» على جسر القرم

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصابع الاتهام إلى جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو)، فيما وصفه بارتكاب "عمل إرهابي" على الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم الذي تضرر في انفجار.

وقال بوتين، في اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين: "كما ذكرت للتو، ليس هناك شك في أن هذا هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية ذات الأهمية الحساسة لروسيا الاتحادية"، وفقا لما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

وأكد باستريكين ذلك، مضيفا أن "مواطنين من روسيا ودول أجنبية ساعدوا الخدمات الخاصة الأوكرانية في التحضير للهجوم".

وسأل بوتين: "هل المخططون والمنفذون والعملاء من الخدمات الخاصة الأوكرانية؟"، رد باستريكين: "الخدمات الخاصة الأوكرانية ومواطنين من روسيا والدول الأجنبية ساعدوا في التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي"، وفقا لـ"آر تي".

وأضاف باستريكين، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم.