أوكرانيا: روسيا تسقط أكثر من 70 قذيفة في نيكوبول

ذكرت الإدارات العسكرية الإقليمية في مناطق دنيبروبتروفسك ودونيتسك الأوكرانية اليوم الأحد أن القوات الروسية قصفت دنيبروبتروفسك باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة والمدفعية الثقيلة، مؤكدا أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم في دونيتسك.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن دميترو ريزنيشنكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية قوله "أطلق الروس ما يقرب من 70 قذيفة قاتلة على حي نيكوبول الليلة الماضية، أصابوا بلدات وقرى في منطقتي مارهانيت ونيكوبول باستخدام جراد والمدفعية الثقيلة، وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أي شخص"، موضحة أن عدة منازل خاصة ومحطة الطاقة الشمسية والمؤسسات الصناعية والغذائية في مجتمع مارهانيت، وموقف للسيارات وصيدلية وعدة متاجر ومشروع زراعي في نيكوبول تضررت، كما احترقت ثلاث سيارات وتضررت تسع سيارات جراء القصف وقطع خط كهرباء.

وفي سياق متصل، أعلن القائم بأعمال رئيس بلدية زابورجيا أناتولي كورتييف اليوم مقتل 17 شخصا على الأقل في قصف روسي تعرضت له المدينة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

ونقلت (يوكرينفورم) عن كورتييف قوله "إن الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية على المدينة ألحق أضرارا بالمباني السكنية وشوارع المنازل الخاصة بالمدينة. ووفقا للتقارير الأولية، تم تدمير خمسة مبان خاصة وتضرر حوالي 40 آخرين، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا".

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن الروس ضربوا زابورجيا ب(10) صواريخ في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن جهته، قال بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية "إن القصف الروسي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 14 في منطقة دونيتسك الليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

في غضون ذلك، أعلن جهاز الأمن في جمهورية لوجانسك، إحباط محاولة تنفيذ أعمال إرهابية شمال الجمهورية، مشيرا إلى أن مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية خططت لتفجير البنية التحتية المدنية ورياض الأطفال.

من جهتها، أعلنت قوات الأمن في مقاطعة خيرسون إحباط عملية إرهابية في فرع مصرفي وسط خيرسون أعدتها قوات كييف.