 النمسا تسجل 13 ألفا و664 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 13 ألفا و664 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 9:06 ص

سجلت النمسا، 13 ألفا و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و239 ألفا و883، والوفيات إلى 20 ألفا و823.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 19 مليونا و437 ألفا و573 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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