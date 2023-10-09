 القاهرة الإخبارية تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلامة أطقمها العاملة في غزة والأراضي المحتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القاهرة الإخبارية تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلامة أطقمها العاملة في غزة والأراضي المحتلة


نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 6:14 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 6:14 م

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سلامة أطقمها العاملة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة إن الأطقم العاملة هناك لمتابعة التصعيد الأخير في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، اضطرت لإخلاء مكتبها وقطع البث بناء على تحذيرات من قوات الاحتلال بضرورة إخلاء المبنى بالكامل، تمهيدا لقصفه.

وإذ تفرض الظروف على طاقم «القاهرة الإخبارية» العمل تحت القصف المستمر لنقل الحقيقة للمشاهدين في أنحاء العالم، فإن القناة تضع سلامة جميع العاملين فيها في المقام الأول.

https://youtu.be/c00FfeoQsqE

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