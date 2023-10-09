انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق محل تجاري بالموسكي

قررت نيابة الموسكي، انتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة الموسكي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر به.



كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة الموسكي وتصاعد ألسنة اللهب من المحل وتخوف المحيطين من انتقال النيران لباقي المحال التجارية بالمنطقة.



ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومحاصراتها قبل امتدادها لباقي الأماكن المجاورة وتمكنت من إخمادها دون وقوع أية إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.