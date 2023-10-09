مخاوف من مقتل 12 تايلانديا في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس

قالت الحكومة التايلاندية، نقلا عن معلومات غير مؤكدة من أرباب العمل، إن عدد المواطنين التايلانديين الذين لقوا حتفهم في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل ارتفع على الأرجح إلى 12 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية كانشانا باتاراشوك، اليوم الاثنين، إن أكثر من ألف تايلاندي في إسرائيل طلبوا المساعدة للعودة إلى وطنهم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، أمس الأحد، إن القوات الجوية التايلاندية جاهزة لإجلاء مواطنيها من مناطق الصراع في إسرائيل.

وقالت كانشانا إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في خضم الصراع، وقد تواصلت وزارة الخارجية مع السفارة التايلاندية في ماليزيا للمساعدة في التنسيق مع فلسطين.

وقال سريتا، للصحفيين، أمس الأحد، قبل مغادرته في زيارة رسمية إلى هونج كونج، إن سلاح الجو الملكي تلقى تعليمات بإعداد الطائرات لإجلاء المواطنين التايلانديين بمجرد فتح المجال الجوي.

وأعلنت وزارة الخارجية أن هناك نحو 30 ألف مواطن تايلاندي في إسرائيل وفي قطاع غزة.