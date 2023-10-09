قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية إبراهيم القاضي، اليوم الاثنين، إن المواد التموينية في فلسطين تكفي 8 أشهر قادمة، وتكفي المعلبات والبقوليات لمدة تزيد على عام، داعيا الفلسطينيين إلى عدم شراء ما يزيد على حاجتهم في الظروف الطبيعية.

وأوضح القاضي، لوكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، أن نقص بعض المواد التموينية في بعض المناطق يعود إلى عدم قدرة الموزعين على الوصول لهذه المناطق بسبب الإغلاقات الإسرائيلية، أو بسبب خوف الموزعين من الحركة بسبب هجمات المستوطنين.

وتابع أن الأسعار كما هي ولم يحدث أي ارتفاع، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع على الأسعار.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع الكهرباء في غزة، محمد ثابت، اليوم الاثنين، إن وضع الكهرباء في قطاع غزة "صعب جدًا" بعد تضرر العديد من الشبكات والمحولات المغذية نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر منذ يوم السبت.

وأوضح ثابت، لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن شركة توزيع الكهرباء تعتمد فقط على الطاقة المستمدة من محطة التوليد بقدرة (60 ميجاوات)، وذلك بعد توقف خطوط الكهرباء الإسرائيلية منذ صباح السبت الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أنه أمر بفرض "حصار مطبق" على قطاع غزة، قائلا، في بيان مصور: "نفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز، كل شيء مغلق"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع الفصائل الفلسطينية.