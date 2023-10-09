السودان يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران

أعلن السودان، اليوم الاثنين، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد مرور سبعة أعوام على قطعها وثلاثة شهور على لقاء بين وزيري خارجية البلدين.



وقطع السودان، الذي يمر حاليا بحرب مدمرة، علاقاته الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وفقا لوكالة رويترز.



واتفقت السعودية وإيران بوساطة الصين على استئناف العلاقات في مارس الماضي، مما أثار توقعات بأن تستأنف طهران ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.



وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين وإنه سيخدم مصالحهما المشتركة.



ولم يصدر بيان حتى الآن من إيران لكن وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان قال في يوليو الماضي إن البلدين يعملان على استئناف العلاقات بعد لقائه مع القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني علي الصادق في باكو.