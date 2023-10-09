شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال، غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عشرات الصواريخ والقنابل الضخمة أطلقتها طائرات الاحتلال على عدد من البنايات والمؤسسات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين، في حي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها وتحولها إلى كومة من الركام.

وكانت طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرتين في مخيمي جباليا والشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، مستهدفا الإنسان وكل مناحي الحياة.