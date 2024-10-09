البيت الأبيض: بايدن أكد لـ نتنياهو حق إسرائيل في حماية مواطنيها من هجمات حزب الله

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث هذا الصباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، موضحا أن نائبة الرئيس كاملا هاريس انضمت إلى المحادثة.

وأضاف في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، مساء الأربعاء، أن «الرئيس الأمريكي أكد خلال الاتصال، التزامه الراسخ بأمن إسرائيل، وأدان بشكل لا لبس فيه الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر».

وذكر أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في لبنان، قائلًا إن بايدن أكد الحاجة إلى ترتيب دبلوماسي يضمن إعادة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق بأمان.

وبحسب البيان، أكد بايدن لنتنياهو حق إسرائيل في حماية مواطنيها من هجمات حزب الله، الذي أطلق آلاف الصواريخ والقذائف على إسرائيل خلال العام الماضي وحده.

ولفت البيان، إلى أن «الرئيس الأمريكي أكد الحاجة إلى تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان في العاصمة بيروت».

وذكر أن الجانبان ناقشا الحاجة الملحة إلى «تجديد الجهود الدبلوماسية»، لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

وأوضح أن «الرئيس الأمريكي ناقش مع نتنياهو الوضع الإنساني في غزة، والضرورة الملحة لإيصال المساعدات إلى الشمال، بما في ذلك إعادة تنشيط الممر من الأردن فورًا».

ووفقًا للبيان، «اتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة، سواء بشكل مباشر أو من خلال فرق الأمن الوطني».