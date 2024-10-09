حماس: اللقاء مع فتح في القاهرة يهدف لبحث العدوان على غزة وتوحيد الصف الوطني

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أفادت حركة حماس، ببدء لقاء في العاصمة القاهرة، بين وفدي الحركة برئاسة عضو مكتبها السياسي خليل الحية، وحركة فتح برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، في بيان للحركة، إن هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، ببدء اجتماع لحركتي فتح وحماس في القاهرة، لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الرهنة، حسبما

وقالت المصادر، إن الاجتماع يأتي لبحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.

في سياق متصل، نقلت شبكة سكاي نيوز عن مصادر قولها إنّ حركتي فتح وحماس اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، ستسمى لجنة الإسناد المجتمعي وتتبع إداريا لحكومة رام الله.

وأضافت المصادر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضوا مهنيا من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.

وأشارت إلى أن تمويل اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة ومن ميزانية الحكومة الفلسطينية والجباية الداخلية، لافتة إلى أن اجتماع فتح وحماس بالقاهرة يبحث تفاصيل تشكيل وعمل اللجنة.

وأفادت بأن التوافق على هذه اللجنة جاء لقطع الطريق على مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة يكون الجيش الإسرائيلي هو صاحب القرار فيها.