 الزمالك يُعلن رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد - بوابة الشروق
الأربعاء 4 يونيو 2025 12:57 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يُعلن رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 12:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 12:46 ص

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي تلقى إخطاراً اليوم الثلاثاء، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد بشأن قضية الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق السابق.

يأتي ذلك بعدم قام النادي بسداد مستحقات اللاعب المتأخرة خلال الأيام القليلة الماضية، والمقدرة بحوالي مليون و700 ألف جنيه.

وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار


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