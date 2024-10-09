محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى منوف

محافظ المنوفية يشدد على العمل على مدار الساعة لتسريع معدلات الإنجاز بملف التصالح

المحافظ يتفقد مبنى الإسعاف الجديد بسرس الليان

افتتح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وحدة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع بمستشفى منوف العام بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيه لخدمة المرضى، بحضور الدكتور محمد طاحون مدير المستشفى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة اليوم، الأربعاء، بحضور سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وفريد دراز رئيس مدينة سرس الليان.

واستمع المحافظ، خلال تفقده، لشرح عن آلية وحدة الأشعة، الذي يعد من أحدث الأجهزة الطبية بالدلتا، ويتميز بفحص شريان القلب وتشخيص أورام الكبد وجودته التكنولوجية الحديثة في التقاط الصور، مما يساهم في سرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

كما تفقد المحافظ عناية القسطرة ووحدة الأشعة العادية والصبغة، وأجرى حواراً مع المرضى للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم وأوجه الرعاية الصحية.

كما تفقد محافظ المنوفية المراكز التكنولوجية بمدن سرس الليان ومنوف لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح، وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات لسرعة إنجاز الأعمال بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وتابع محافظ المنوفية، خلال الجولة، مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال لجان التصالح وآلية العمل، واستفسر عن حجم نسب الإنجاز بالملف والخطوات والتسهيلات المقدمة لتخفيف العبء على المواطنين في ظل التيسيرات التي قدمتها الدولة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم.

وشدد المحافظ على ضرورة المعاينة على الطبيعة لكافة ملفات التصالح وإرفاق الإحداثيات والمتابعة المستمرة على مدار الساعة.

ووجه المحافظ، خلال تفقده للمركز التكنولوجي بمنوف، الشكر والتقدير للقائمين على ملف التصالح لجهودهم المبذولة وتحقيق نسب إنجاز مرضية، وحثهم على ضرورة العمل ليلاً ونهاراً وأيام العطلات الرسمية لإنهاء الملفات المقدمة، واستمع المحافظ لعدد من شكاوى وطلبات المواطنين ووجه رئيس مدينة منوف بسرعة فحصها واتخاذ اللازم مراعاة لحقوقهم.

كما تفقد محافظ المنوفية مبنى الإسعاف الجديد بمدينة سرس الليان، بحضور الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي، والدكتورة ولاء محمد مدير مرفق الإسعاف، حيث يقام على مساحة 230 متر مربع ويضم سيارتين إسعاف مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، و2 جراج، وغرف تحكم، لوحات كهربائية، وحضانة.

وتفقد المحافظ سيارات الإسعاف واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل واطمئن على مدى جاهزيتها الكاملة لتقديم الخدمات الإسعافية الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية لمستشفى أورام منوف الجديدة على مساحة 9 آلاف متر مربع، والتي يتم تصميمها وفق أحدث المواصفات الهندسية بتكلفة 2 مليار جنيه تقريباً بالتعاون مع وزارة الصحة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن حجم الأعمال المنفذة للمشروع، موجهاً بتضافر الجهود وتسريع وتيرة الأعمال وتذليل العقبات كونه مشروع طبي عملاق يخدم أكثر من 5 ملايين مواطن، ويضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 سرير، ليضم عدة أقسام طبية متنوعة، تشمل (جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووي، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، وعدد من أسرة العناية المركزة) للنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.