طائرة النواب الأتراك المحتجزين بإسرائيل تقلع إلى أذربيجان

قال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن الطائرة التي تقل النواب الأتراك الثلاثة الذين احتجزتهم إسرائيل أقلعت إلى أذربيجان تمهيدا لعودتهم إلى البلاد.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الخميس عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بخصوص الأتراك المحتجزين إثر مهاجمة إسرائيل سفن "أسطول الحرية" في المياه الدولية قبالة قطاع غزة.

وأوضح كتشالي أن أنقرة تواصل مساعيها من أجل عودة بقية الأتراك المحتجزين في إسرائيل بواسطة طائرة خاصة غدا الجمعة.

وأفاد: "في حال إجراء الرحلة غدا، من المتوقع أن تنقل الطائرة إلى جانب مواطنينا ناشطين محتجزين من دول ثالثة أيضا".

وأضاف أن الطائرة التي تقل النواب الأتراك، وهم؛ نجم الدين تشالشكان، ومحمد أطماجا، والنائبة سما سيلكين أون، أقلعت من إسرائيل إلى أذربيجان تمهيدا لعودتهم إلى تركيا.

والأربعاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تعرض "أسطول الحرية" المتجه إلى القطاع الفلسطيني لهجوم شنته إسرائيل في المياه الدولية، عقب أيام من هجومها على "أسطول الصمود".

وانطلق "أسطول الحرية" الذي يضم 11 سفينة قبل أيام، وعلى متنه ناشطون مدنيون ومساعدات إنسانية للقطاع المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وقبل أسبوع، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر المتوسط "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن غزة، أثناء إبحاره باتجاه القطاع الفلسطيني.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط أحاديث عن تعرضهم لـ"تعذيب" و"سوء معاملة".