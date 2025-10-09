أمريكا: اعتقال محتجين مؤيدين للفلسطينيين في بوسطن بعد اشتباك مع الشرطة

قالت السلطات الأمريكية إنها اعتقلت 13 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين في مدينة بوسطن بعد اشتباك مع الشرطة تسبب في حدوث فوضي وأدى إلى نقل أربعة من عناصر الشرطة إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج من إصابات غير مهددة للحياة.

وقالت الشرطة إن كل الذين تم اعتقالهم في احتجاج أمس الثلاثاء كانوا من المنطقة وتتراوح أعمارهم بين 19 عاما و27 عاما. ومن المقرر أن يتم استدعاؤهم اليوم الأربعاء وغدا الخميس للمثول أمام قاض، وأغلبهم بتهم السلوك غير المنضبط ومقاومة الاعتقال والإخلال بالأمن.

كما وجهت إلى أحد المتظاهرين، يدعى رودر أتوود، البالغ من العمر 21 عاما، من مدينة سومرفيل، اتهامات أخرى أكثر خطورة.

ومثل أتوود أمام محكمة بوسطن البلدية، اليوم الأربعاء، حيث تم احتجازه في سجن مقاطعة سوفولك بعد تحديد كفالة قدرها 10 آلاف دولار.

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع أولية لأتوود لتحديد وجود سبب محتمل للمحاكمة في 30 أكتوبر المقبل.

وأظهرت لقطات الأخبار المحلية المتظاهرين وعناصر الشرطة وهم يدفعون بعضهم البعض ويتصارعون حتى على الأرض. وأظهر مقطع فيديو متظاهرين وهو يصيحون "اتركوه"، بينما كان رجال الشرطة يقيدون شخصا.

ووفقا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تنظيم احتجاجات بوسطن من قبل مجموعات "طلاب من أجل العدالة في فلسطين".

وذكرت صحيفة "بيركلي بيكون"، وهي صحيفة طلابية تابعة لكلية "إيمرسون"، أن المنظمين دعوا المتظاهرين إلى مطالبة جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات اقتصادية بإسرائيل.