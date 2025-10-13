أردوغان يلتقي ولي العهد الإماراتي في شرم الشيخ على هامش مشاركتهما في قمة السلام

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، ولي العهد الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في قمة شرم الشيخ للسلام، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وآل نهيان تناولا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن تطوير العلاقات السياسية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة يساهم أيضاً في تعزيز التعاون بمجال التجارة والاستثمار.

ولفت إلى أن تركيا تسعى إلى إحراز تقدم في التعاون بمجالات أخرى، وخاصة الصناعات الدفاعية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعمل على إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وأن هناك فرصة سانحة لتحقيق سلام دائم، ويجب الاستفادة منها.

وشدد أردوغان على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، والبدء الفوري في جهود إعادة الإعمار.

وتهدف قمة شرم الشيخ إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وتأتي عقب دخول وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة.

وفي وقت سابق الاثنين، بدأ توافد قادة ومسؤولين على مقر انعقاد القمة الدولية في شرم الشيخ، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و"حماس"، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

ووفق خطة ترامب يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.