كتائب القسام: سنسلم اليوم جثامين 4 أسرى

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم اليوم جثامين أربعة من الأسرى الإسرائيليين.

وقالت في بيان، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم القسام جثامين جاي إيلوز، ويوسي شرابي، وبيفين جوشي، ودانيال بيريز.

وكانت حركة حماس، أنهت تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها بواقع 20 أسيرًا، جرى تسليمهم على دفعتين.

وبالتالي تكون حركة حماس قد أنجزت المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء لديها، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت إنه لم يعد هناك أي أسرى أحياء لدى الحركة.

فيما أطلقت إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه رام الله ومن سجن كتسيعوت باتجاه قطاع غزة.

وبحسب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، مقابل أن تفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 88 من سجن عوفر غرب مدينة رام الله، و162 من سجن وكتسيعوت في النقب، تم نقلهم إلى قطاع غزة قبل أن يتم إبعاد غالبيتهم إلى مصر، إضافة إلى 1718 معتقلًا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.