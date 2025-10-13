زوجان روسيان يواجهان المحاكمة في بولندا بتهمة التجسس لصالح موسكو

يواجه زوجان روسيان في بولندا المحاكمة بتهمة التجسس لصالح موسكو.

وأعلن الادعاء العام، اليوم الاثنين، توجيه اتهامات للزوجين تتعلق بجمع معلومات عن شخصيات معارضة روسية تعيش في المنفى في بولندا، ونقلها إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

كما يشتبه في أن الزوج شارك مع شركاء في إرسال طرد يحتوي على عبوة ناسفة.

وكانت الشرطة البولندية قد ألقت القبض على الزوجين في يوليو 2024، ومنذ ذلك الحين هما رهن الحبس الاحتياطي.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الزوج تولى مراقبة المعارضين الروس والمنظمات غير الحكومية البولندية التي تقدم لهم الدعم، بينما كانت الزوجة مسئولة عن تمرير المعلومات التي جُمعت إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.