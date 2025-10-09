إزالة العقارات الآيلة للسقوط بدمنهور حفاظًا على أرواح المواطنين

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، وسرعة التعامل مع المباني القديمة أو الآيلة للسقوط؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم، تابع عمر لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط بمنطقتي المحطة وعرابي، وذلك في ضوء خطة الوحدة المحلية لإزالة كافة العقارات التي تمثل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات، ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري والأمني للمدينة.

وشهدت الأعمال الدفع بمعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض ومخلفات الإزالة، تحت إشراف ميداني من قيادات هندسات المدينة والأجهزة المعنية، مع اتخاذ جميع الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء التنفيذ، حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين بالمناطق المحيطة.

وأكد رئيس المدينة أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتعليمات محافظ البحيرة بتكثيف أعمال المتابعة اليومية والتعامل الفوري مع البلاغات الخاصة بالمباني المتهالكة أو الصادرة بشأنها قرارات إزالة، مشيرًا إلى أن حملات الإزالة مستمرة لحين الانتهاء من جميع المواقع التي تم رصدها بالتنسيق مع الإدارات الهندسية المختصة.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزارة التنمية المحلية بشأن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ورفع كفاءة البيئة العمرانية داخل المدينة، بما يحقق الأمن والسلامة العامة للمواطنين.