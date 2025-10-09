مندوب فلسطين الأممي: نثمن الدور المصري المميز في دعم وإسناد قضيتنا

أعرب مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عن تقديره وتثمينه للدور المصري المميز في دعم وإسناد القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، إنه تابع الدعوة المهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، من أجل حضور توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في مصر.

وأكمل: «نثمن التدخل الشخصي من الرئيس السيسي، لأنه يدل على أن مصر تقف مع فلسطين وحقوق شعبها والسلطة الوطنية، ونقدر عاليًا هذا الموقف الأصيل والشجاع».

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية والدول العربية المعنية ثمنت جهود ترامب لوقف العدوان، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة.

وأضاف: «كلها خطوات نستطيع البناء عليها للاستمرار في هذا الجهد من أجل وقف العدوان، والاستجابة لنداءات السعب الفلسطيني في غزة، الذي يريد مساعدات إنسانية وطبية وغذائية».

وبسؤاله عن التحديات التي تواجه تنفيذ مرحلة إعادة الإعمار، أجاب: «هناك خطة عربية – إسلامية تحتاج إلى مساعدات مادية كبيرة، ونأمل أن ننجح معًا خلال مؤتمر القاهرة في توفير كل المستلزمات لبدء الخطة».

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».

وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «بعون الله سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

وأكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق «يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى».

وأضافت: «ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».