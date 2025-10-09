نشر حرس تكساس 200 جندي في شيكاغو رغم رفض ديمقراطي

بدأت مجموعة مكونة من 200 جندي من الحرس الوطني في ولاية تكساس الأمريكية، الأربعاء، بحماية ممتلكات اتحادية في منطقة شيكاغو، وفقا لما أفاد به متحدث عسكري.

وتحدث المتحدث باسم القيادة الشمالية الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته، وذلك لمناقشة تفاصيل العمليات التي لم تُعلن للجمهور.

ووصل الجنود إلى مركز الاحتياطي بالجيش الأمريكي في إلوود، على بعد 55 ميلا (89 كيلومترا) جنوب غرب شيكاغو، وكانوا يستقرون هناك منذ يوم الثلاثاء. ولم يتمكن المتحدث من تقديم تفاصيل فورية حول الأسلحة التي يحملها الجنود.

ويأتي ذلك في ظل معارضة شديدة من قبل قادة الحزب الديمقراطي ودعوى قضائية ضد هذه العملية.