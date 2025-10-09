المستشار الألماني يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن التقاعد والنقل والدعم الاجتماعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن أطراف الائتلاف الحاكم توصلوا إلى تفاهمات مشتركة بشأن ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالبنية التحتية للنقل، ونظام التقاعد، ونظام الدعم الاجتماعي الجديد.

وقال ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يحل نظام دعم اجتماعي أساسي جديد محل ما يعرف بنظام "أموال المواطن".

وأضاف: "سيكون هناك نظام دعم اجتماعي جديد مثلما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الائتلاف".

وكانت لجنة الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد عقدت أمس الأربعاء اجتماعا مطولا امتد حتى وقت متأخر من الليل.

وبعد نحو 8 ساعات من المداولات حول عدة قضايا خلافية، غادر قادة الائتلاف ديوان المستشارية دون الإدلاء بتصريحات تفصيلية.

وتناولت المناقشات مجموعة واسعة من القضايا، من أزمة قطاع صناعة السيارات، مرورا بإصلاح نظام الدعم الاجتماعي، وصولا إلى حقوق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويرى التحالف المسيحي المحافظ أن إقرار حزمة قوانين حول هذه الملفات خلال هذا الخريف سيكون بمثابة إثبات لقدرة الحكومة على العمل.

وتشكل نسب التأييد الضعيفة في استطلاعات الرأي ضغطا على طرفي الائتلاف الحاكم.