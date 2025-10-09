رئيسة كوسوفو تقلد إنفانتينو أعلى وسام في البلاد

حصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على أحد أعلى الأوسمة في كوسوفو، وهو الميدالية الرئاسية؛ تقديرًا لمساهماته في تطوير كرة القدم عالميًا ولدعمه الكبير لمجتمع كرة القدم في كوسوفو.

وخلال حفل أقيم في العاصمة بريشتينا، استقبلت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، رئيس الفيفا والوفد المرافق له، قبل أن تقلده الوسام.

وقال إنفانتينو: "يا له من شرف، ويا لها من بهجة وعاطفة. أشعر بسعادة غامرة لوجودي في بيتي بكوسوفو اليوم، ولتلقي هذا التكريم الرائع، هذا الوسام، منكِ، من الرئيسة، صديقتي العزيزة فيوسا، نيابةً عن بلد رائع هو كوسوفو".

ونقل الموقع الرسمي للفيفا عن إنفانتينو قوله: "عندما أصبحت رئيسًا للفيفا في 26 فبراير 2016، كان واضحًا جدًا بالنسبة لي أن كوسوفو يجب أن تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي في أقرب وقت ممكن. وفي 13 مايو 2016، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من انتخابي، شعرت بالفخر كوني رئيس الفيفا الذي يرحّب بكوسوفو في عائلة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ومن جانبها، قالت رئيسة كوسوفو عثماني عن إنفانتينو: "لقد آمنت بإمكانات كوسوفو وبالقوة الموحدة للرياضة في وقت كان الإيمان فيه لا يزال يتطلب الشجاعة.. وأدركت أن كرة القدم، في جوهرها، تتعلق بالإنسانية، وبمنح كل طفل، بغض النظر عن المكان الذي أتى منه، فرصة للانتماء".

وأضافت: "من خلال قيادتك، أصبح الفيفا عائلة حقيقية للأمم، عائلة ينتمي إليها الجميع.. لقد عملت بلا كلل لضمان أن تبني كرة القدم جسورًا بين الناس أينما كانوا، وكان لذلك أثر كبير بالنسبة لكوسوفو. لقد ساعدت لاعبينا على رفع علم بلد حر ومستقل يتنافس اليوم بكل فخر وكرامة على الساحة الدولية".