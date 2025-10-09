تراجع غير متوقع للصادرات الألمانية خلال أغسطس الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، تراجع صادرات البلاد، خلافا للتوقعات، خلال شهر أغسطس الماضي، في حين تراجعت الواردات بأكثر من المتوقع.

وذكر مكتب الإحصاء أن الصادرات تراجعت بنسبة 0.5% شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.3% بعد تراجعها بنسبة 0.2% خلال يوليو.

وفي الوقت نفسه، تراجعت واردات ألمانيا في أغسطس الماضي بنسبة 1.3% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.5% بعد تراجعها بنسبة 0.7% خلال الشهر السابق.

ومع التراجع الكبير للواردات مقارنة بتراجع الصادرات ارتفع الفائض التجاري لألمانيا خلال أغسطس إلى 17.2 مليار يورو مقابل 16.3 مليار يورو خلال يوليو.

وعلى أساس سنوي، تراجعت صادرات ألمانيا خلال أغسطس بنسبة 3.9% بعد ارتفاعها بنسبة 1.4% خلال الشهر السابق، في حين زادت الواردات بنسبة 1% بعد زيادة بنسبة 4.4% سنويا خلال يوليو.