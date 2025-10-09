رئيس وزراء باكستان: اتفاق غزة فرصة تاريخية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، اتفاق السلام في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس بأنه "فرصة تاريخية" من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وأشاد بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهود الوساطة التي بذلها قادة قطر ومصر وتركيا.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية بأن شريف غرد على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "إن الإعلان عن اتفاق لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، فرصة تاريخية لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "قيادة الرئيس ترامب على مدار عملية الحوار والمفاوضات، تعكس التزامه الراسخ بالسلام العالمي".

كما أشاد بقادة مصر وقطر وتركيا "الحازمين والحكماء"، على جهودهم المتواصلة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفي الو قت نفسه، أشار رئيس الوزراء الباكستاني بقلق بالغ إلى "الاستفزازات الأخيرة في المسجد الأقصى"، وأدانها بشدة.