تونس تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها مع جمهورية جزر القمر

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أكد كاتب الدولة للشئون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية التونسية صبري باش طبجي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية جزر القمر، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال باش طبجي، لمستشار رئيس جمهورية جزر القمر، يحي محمد إلياس، اليوم السبت بمقر الوزارة، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية.

من جانبه، أعرب المسئول القمري عن رغبة بلاده في مشاركة تونس في ندوة دولية لدعم التنمية والاستثمار في جزر القمر ستعقد بباريس مطلع ديسمبر المقبل.