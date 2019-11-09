قائد عمليات بغداد ينفي تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير

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نفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المحمداوي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قيادة عمليات بغداد تنفي نفيا قاطعا تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير.. هم تحت حمايتنا وهم مصدر قوة لتحقيق المطالب.. واجبنا حمايتهم في ساحة التحرير وامتداداتها".

وأكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي - في وقت سابق اليوم - أنه سيتم إجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين والقوات الأمنية، ولن يبقى معتقلا من المتظاهرين.. وسيُقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ الجمعة - 25 أكتوبر 2019 - تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح.