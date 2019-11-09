 التحالف الدولي: سنواصل ضرب الارهابيين من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية - بوابة الشروق
السبت 9 نوفمبر 2019 7:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

التحالف الدولي: سنواصل ضرب الارهابيين من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية

التحالف الدولي
التحالف الدولي
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 6:08 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 6:08 م

أكد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش اليوم السبت، أنه سيواصل ضرب الإرهابيين من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية.

وذكر التحالف - في بيان قناة (الحرة) الأمريكية أن "شركائنا يقودون المعركة لملاحقة فلول داعش من أجل القضاء علیھم وعلى شبكات التمويل والمواد اللوجیستیة وشبكات الإعلام التابعة ل‍داعش"، مضيفا أن التحالف يتواجد جنوب غرب آسيا لتقديم المشورة والدعم وتمكين شركائنا من تحقیق الھزیمة الحتمية ل‍داعش.

من جانبه قال العقید مایلز ب. كاكینز الثالث المتحدث العسكري باسم قوات التحالف "نقوم بالتنسيق - بشكل يومي - مع شركائنا لمنع داعش من استعادة الأراضي التي فقدتھا وتدریب وتجنید الإرھابیین وتمویل وتنفیذ الھجمات في جمیع أنحاء العالم"، مؤكدا أن التحالف وشركائه سيواصلون ضرب الإرهابيين لیعكس رؤیة عالمیة مّوحدة من أجل تحقیق هزيمة داعش الحتمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك