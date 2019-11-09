وزير النفط العراقي: إنتاج وصادرات النفط الخام في حالة مستقرة

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قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن إنتاج وصادرات النفط الخام بحالة مستقرة، رغم الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأضاف الغضبان في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء ، اليوم السبت، أن العراق يمتلك طاقة إنتاجية احتياطية، ولكنه يلتزم حاليا بالحدود التي تضعها أوبك وغيرها من المنتجين العالميين.

وتسهم وزارة النفط العراقية في الموازنة الاتحادية رغم عدم تلقيها الإمدادات البالغة 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية شبه ذاتية الحكم، حسب المصدر نفسه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعراق خمسة ملايين برميل يوميا.